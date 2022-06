Nächste Corona-Welle: Wie Sie sich am besten schützen

Corona ist noch nicht vorbei. Noch immer gibt es zahlreiche Neuinfektionen und auch Todesfälle. Gesundheits-Expertinnen und -Experten schließen nicht aus, dass die Pandemie im Herbst noch einmal richtig Fahrt aufnehmen könnte. Umso wichtiger ist es, dass jetzt jeder und jede selbst Vorsorge trifft. So jedenfalls sieht es der Virologe Martin Stürmer von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Was heißt das? Was raten die Experten?

Wie kann sich jeder selbst vorbereiten?

Aktuell sind die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 auf dem Vormarsch. Virologe Stürmer ordnete sie im WDR -Interview vom Krankheitsverlauf so ein wie alle Omikron-Varianten bisher auch, also eher harmlos. Aber: Ganz wichtig sei, " dass man die Impfung auf dem aktuellen Stand hält ", so Stürmer.

Wie lauten denn da die Empfehlungen?

Sprechen Sie in jedem Fall mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Der aktuelle Stand ist laut Ständiger Impfkommision (STIKO) folgender:

Vier Impfungen: