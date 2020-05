Die NRW -Landesregierung will ab Montag (26.05.2020) über weitere Lockerungen der Corona-Auflagen entscheiden. Wie der WDR erfahren hat, soll es neben den Beratungen innerhalb der Landesregierung am Montag auch eine Runde von Bund und Ländern zu den Corona-Lockerungen geben.

In Thüringen zeichnet sich dagegen bereits eine Entscheidung ab: Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will die allgemeinen Corona-Beschränkungen ab dem 6. Juni aufheben. Er möchte stattdessen auf lokale Maßnahmen in Orten setzen, in denen die Infektionsraten steigen.