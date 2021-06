Ab sofort können Betriebsärzte impfen - wenn Impfstoff da ist

Denn nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bekommen die Betriebsärzte in ganz Deutschland in der ersten Woche nur 702.000 Impfdosen - ausschließlich von BionTech. Jeder Betrieb bekommt dabei eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen. Gedeckelt war die Bestellmenge für die kommende Woche auf 804 Dosen pro Betriebsarzt.

In einigen Großunternehmen in NRW sind mehr als zehn Betriebsärzte angestellt. Mitarbeiter kleinerer Firmen könnten in den Praxen der für sie zuständigen selbstständigen Betriebsärzte oder beispielsweise auch in betriebsärztlichen Zentren geimpft werden.

Betriebe in NRW sind bereit

Wegen geringeren Liefermengen von BionTech musste die Anzahl der Dosen in der ersten Woche gekürzt werden. In der zweiten Woche wird die Liefermenge erhöht: In der KW 24 soll es rund 300 BionTech-Dosen pro Betrieb geben.