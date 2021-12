Astrazeneca - Warum ist Schluss mit den Astrazeneca-Impfungen in Deutschland?

Der Astrazeneca-Impfstoff wird in Deutschland grundsätzlich nicht mehr verimpft. Die letzten Impfdosen, die an Arztpraxen ausgelieferten wurden, hatten das Verfallsdatum 30. November, so das Bundesgesundheitsministerium nach Angaben der Kassenärztliche Bundesvereinigung.

Astrazeneca war kaum noch nachgefragt

Die Nachfrage nach dem Astrazeneca-Impfstoff (genauer Name Vaxzevria) war in den Wochen davor stark zurückgegangen. In der Kalenderwoche 46 hatten die Ärztinnen und Ärzte nach Angaben der Bundesregierung insgesamt nur noch 580 Dosen bestellt. Zum Vergleich: Im gesamten Zeitraum davor waren es fast 6,5 Millionen Dosen. Impfzentren, mobile Teams und andere Impfstellen hatten ohnehin kaum Astrazeneca verimpft – zuletzt gingen von dort gar keine Bestellungen mehr ein.

Trotzdem liefert der britisch-schwedische Konzern Astrazeneca im Dezember noch 2,8 Millionen Dosen an Deutschland aus, wie die Bundesregierung mitteilte (Stand 18.11.2021). Diese gehen aber alle an die globale Impfstoffinitiative Covax. Dadurch sollen auch ärmere Staaten an ausreichend Corona-Impfstoff kommen.

Astrazeneca in Deutschland seit Beginn umstritten