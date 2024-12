Zudem wird das Land dem Unternehmen 108.000 Euro an Gerichtskosten erstatten. "Die Unternehmensgruppe wird im Gegenzug sämtliche Gerichtsverfahren gegen das Land, die Städte Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh sowie den Kreis Gütersloh einstellen und keine Schadensersatzforderungen mehr geltend machen" , so das Land.

Laumann und Tönnies zeigen sich zufrieden

Den Angaben zufolge ging es insgesamt um über 1.000 Gerichtsverfahren. Der Fleischkonzern klagte auf Lohnfortzahlungsentschädigung und machte Schadenersatzforderungen geltend.

Auslöser der juristischen Auseinandersetzungen war die Anordnung der NRW-Behörden, das Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück im Sommer 2020 wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend zu schließen. Der Betrieb konnte später nur unter Auflagen und mit Quarantäneanordnungen für die rund 8.000 Beschäftigten weitergehen.

"Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, einen Schlussstrich unter die offenen Verfahren zu ziehen, weitere langwierige Prozesse zu vermeiden und zugleich einen wichtigen sozialen Impuls in Ostwestfalen zu setzen" , sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ). Das jahrelange juristische "Hick-Hack" sei "endlich beendet" , sagte Firmenboss Clemens Tönnies.

Darüber berichten wir auch in der Sendung Westblick, in WDR 5, am 30.12.2024.

