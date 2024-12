Für manch einen hat das Böllern zum Jahreswechsel aber genau den gegenteiligen Effekt. Denn jedes Jahr verletzen sich zahlreiche Menschen an explodierenden Feuerwerkskörpern.

Zahl der stationären Behandlungen verdreifacht sich

Nach Informationen der der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) wurden im Jahr 2023 durchschnittlich jeden Tag 26 Menschen stationär in Kliniken behandelt, weil sie Verletzungen hatten, die auch für Unfälle mit Feuerwerkskörpern typisch sind. Dazu gehören unter anderem Augenverletzungen oder amputierte Finger.

Laut der Daten der DKG lag die Zahl der stationären Aufnahmen wegen genau solcher Verletzungen am Neujahrstag 2024 jedoch bei 100, also fast drei Mal so hoch. Bei diesen Daten handle es sich ausschließlich um Zahlen aus der stationären Versorgung und damit um besonders schwere Verletzungen, so die DKG. Wie viele Menschen wegen nicht ganz so schwerwiegender Verletzungen durch Feuerwerksunfälle ambulant in Notaufnahmen behandelt werden, könne nicht genau ausgewertet werden.

Unfälle mit Böllern können zu schweren Verletzungen führen