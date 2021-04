Trotz Impfung ansteckend? Corona-Ausbruch in Altenheim in Leichlingen

Auf den Corona-Impfungen ruht die größte Hoffnung in der Pandemie-Bekämpfung. Was wäre, wenn die Impfungen längst nicht so wirksam sein sollten wie versprochen? Genau das macht den aktuellen Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis so brisant. Fragen und Antworten.

Was ist in dem Altenheim in Leichlingen passiert?

Dort haben sich 17 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, wie PCR -Tests bestätigt haben. 14 Betroffene hätten schon etwa Mitte Januar ihre zweite Corona-Impfung erhalten, wie Altenheim-Leiter Joachim Noß dem WDR berichtet. Alle Infizierten haben nur wenige oder gar keine Symptome.

Wer genau hat sich infiziert und wie viele Imfpungen gab es?

60 Menschen arbeiten und wohnen in dem betroffenen Haus, so Noß gegenüber dem WDR.

14 Bewohnerinnen und Bewohner sind infiziert, davon 12 geimpft.

3 Beschäftigte sind infiziert, davon 2 geimpft.

90 Prozent aller Beschäftigten seien geimpft.

95 Prozent aller Bewohner seien geimpft oder hätten schon Corona gehabt.

Wie schätzen Experten den Corona-Ausbruch ein?

" Diese Dichte an Fällen an einem Ort, die ist schon überraschend ", sagte Virologe Jörg Timm von der Uniklinik Düsseldorf dem WDR. Deshalb müsse der Fall in Leichlingen nun genau untersucht werden.

Professor Timo Ulrichs

Als " ärgerlich " bezeichnet Infektionsepidemiologe Timo Ulrichs diesen Fall, " weil man da in Erklärungsnöten ist ". Schließlich gehe er wie die meisten anderen Experten davon aus, " dass die Impfung vor allen diesen Dingen - vor Infektion und Weitergabe und Erkrankung - schützt ", wie er am Donnerstag der ARD sagte.

Wie konnte es zu dem Corona-Ausbruch in Leichlingen kommen?

Das ist noch unklar. Offenbar ist das Coronavirus von außen in das Heim hineingetragen worden. Unbekannt ist aber noch, ob es geimpfte Bewohner und Mitarbeiter waren, die das Virus dann verbreitet haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Was zeigt der Fall Leichlingen über die Wirksamkeit von Corona-Impfungen?

Der Fall zeige zum einen, was Studien bestätigen, so Ulrichs: Kein geimpfter Infizierter habe einen schweren Covid-19 -Verlauf.

Der Fall zeige zum anderen, dass Infektionen trotz Impfung möglich sind. Laut Studien sei das in der Regel aber nicht so, sagt Ulrichs.