allesdichtmachen: Schauspieler kritisieren Corona-Politik

Ironie, Sarkasmus und Zynismus sind problematische Stilmittel, wenn man sich der Massenmedien bedient. Das wissen Medienforscher, und das dürften auch Schauspieler wissen, die sich beruflich viel mit Worten und deren Vortrag beschäftigen. Dennoch (oder gerade deshalb?) haben über 50 bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler am Donnerstagabend mit einer gemeinsamen Protest-Aktion im Internet für Aufsehen gesorgt.

Unter dem Hashtag #allesdichtmachen veröffentlichten u.a. Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Ulrich Tukur, Meret Becker und Richy Müller Videos auf Youtube und Instagram, die Kritik an den Corona-Maßnahmen und der Berichterstattung in teils zynischer Weise äußerten. So warf Liefers den Medien Alarmismus vor und unterstellte ihnen, einen " kritischen Disput " zu unterdrücken.

Auch Ulrich Tukur bediente sich zynisch-sarkastischer Rhetorik. Er forderte " unsere erhabene Regierung " auf, nicht nur Theater, Kinos und Konzertsäle, sondern gleich alles zu schließen - inklusive Supermärkte und Lebensmittelläden. Denn wenn die Menschen verhungert seien, gebe es auch kein Virus mehr, das sich verbreiten könne.

Viel Zustimmung von Rechten und "Querdenkern"

Die Reaktionen auf diese kalkulierten Provokationen ließen nicht lange auf sich warten. So nannte der frühere Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ( CDU ) die Aktion " großartig ". Die AfD -Bundestagsabgeordnete Joana Cotar twitterte: " Das ist intelligenter Protest. " Sie feiere Jan Josef Liefers. Auch rechte Publizisten wie Roland Tichy, Ken Jebsen und Boris Reitschuster äußerten Zustimmung in den sozialen Medien.

Doch natürlich gab es auch viel Contra, auch aus Kollegenkreisen. Die Schauspielerin Nora Tschirner kritisierte die " brandgefährlichen Stilmittel von Zynismus und Sarkasmus " in Liefers' Statement. Auch Elyas M'Barek, Christian Ulmen und Jan Böhmermann übten teils harsche Kritik an der Aktion. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier sprach von einem " Dammbruch " und sah in der Aktion den größten " Erfolg der Querdenkerszene bisher ".

Makatsch zieht Video zurück