Wechselunterricht in NRW sorgt für Freude und Sorgen

Schon vor mehr als fünf Wochen hat das Schulministerium das Modell mit dem Wechselunterricht festgelegt, Ausnahmen werden nicht zugelassen.

Antrag abgelehnt – auch Düren muss die Schulen öffnen

Der Kreis Düren zum Beispiel blitzte mit seinem Antrag, die Schulen wegen der hohen Inzidenzwerte bis zu den Osterferien geschlossen zu halten, im Ministerium ab. Das sorgt nicht nur für Kritik und Ängste bei Lehrern und Schülern.

Auch SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Präsenzunterricht an den Schulen in seinem Heimatkreis für unverantwortlich. Auf Twitter kritisierte Lauterbach, der aus Niederzier bei Düren stammt, die NRW -Landesregierung. Den Antrag abzulehnen sei verantwortungslos und riskiere Leben. Lauterbach sagte weiter, das führe die auf Bundesebene vereinbarte Notbremse bei einer Inzidenz von 100 ins Absurde. Der Wert für die Stadt Düren hatte am vergangenen Freitag bei über 200 gelegen, im Kreis Düren lag er zuletzt bei 138.

Vorfreude in Aachen – Schüler meiden Busse

Ein paar Kilometer weiter in Aachen waren dagegen am Morgen viele lachende Gesichter zu sehen. "Alle Schülerinnen und Schüler, die mir heute Morgen entgegengekommen sind, freuen sich auf den Präsenzunterricht" , berichtet WDR -Reporterin Anke Kahle vom Inda-Gymnasium in Kornelimünster. Was dort aber auffiel: Viele Eltern brachten ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, um ihnen die Fahrt mit dem überfüllten Bus zu ersparen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Aufteilung nach Lerngruppen

Am Inda-Gymnasium sind die Kinder in Lerngruppen A und B unterteilt worden. Gruppe A kommt diese Woche zur Schule, Gruppe B nächste Woche. 15 Kinder sind pro Gruppe erlaubt. Wie das organisiert wird, entscheidet jede Schule selbst. Den Klassenlehrern am Inda-Gymnasium wurde freigestellt, ob sie ihre Klassen nach Alphabet aufteilen, oder Pärchen bilden, damit beste Freunde zusammen zur Schule gehen können. Andere Schulen, wie die Heinrich-Heine-Gesamtschule in Aachen, wechseln ihre Lerngruppen täglich.

Hoffen auf Corona-Schnelltests

Ein Plan des Schulministeriums sieht vor, bis Ostern insgesamt 1,8 Millionen Corona-Schnelltests in den Schulen zu verteilen. Schulministerin Gebauer hat am Freitag aber schon angezweifelt, dass es diese Woche zu ersten Tests kommen kann. Deshalb war Schulleiter Bierganz vom Inda-Gymnasium kurz davor, auf eigene Faust Schnelltests für seine rund 1.300 Schüler zu organisieren. Das hätte aber das Schulbudget gesprengt. Deshalb hofft Bierganz, dass das Land seine Zusage einhält und die Tests schnell verfügbar sind. Die Lehrkräfte am Inda-Gymnasium werden bereits einmal die Woche getestet. Die Tests sind nach wie vor freiwillig und zum Beispiel in Arztpraxen möglich.