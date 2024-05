Letzter Spieltag in der Bundesliga: Jubel in Münster, Anspannung in Köln

Bayer Leverkusens offizielle Meisterfeier findet erst am 26. Mai statt - der Verein darf noch auf das Triple hoffen. Nach dem heutigen Spiel wollen die Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Marc Lenz und Steffen Merkel, der Mannschaft aber schon mal die Meisterschale überreichen – dann ist sicher nicht nur im Stadion Party, sondern auch drumherum.

RW Essen verpasst Platz vier

Rot-Weiss Essen hat am letzten Spieltag der 3. Liga den vierten Tabellenplatz verpasst. Auch ein Dreierpack von Stürmer Vonic reichte den Essenern beim Spiel in Lübeck nicht zu einem Sieg. RWE trennte sich mit einem 3:3 (2:2) vom VfB Lübeck und beendet die Drittliga-Saison als Tabellensiebter. Weil zeitgleich Konkurrent Dynamo Dresden den MSV Duisburg besiegte, hätte Essen auch bei einem eigenen Sieg den vierten Tabellenplatz verpasst.

Der vierte Tabellenplatz in der 3. Liga berechtigt zur Teilnahme am DFB-Pokal. RWE hat aber noch die Chance, durch einen Sieg im Niederrheinpokal in den DFB-Pokal einzuziehen. Das Endspiel gegen RW Oberhausen wird am 25. Mai im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen.

Dortmund: Abschied von Marco Reus

427 Pflichtspiele hat Marco Reus in zwölf Jahren bei Borussia Dortmund absolviert - und nun steht sein großes Finale an. Heute wird der 34-Jährige mit großem Tamtam im eigenen Stadion verabschiedet. Am 30. Juni läuft sein Vertrag in Dortmund aus. Dass dieser nicht verlängert wird, hatten Reus und der Verein vor einigen Wochen bekannt gegeben. Und nun folgt sein letztes Spiel in Dortmund, Darmstadt 98 ist der Gegner.