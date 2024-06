Auch Slowenien erkennt palästinensichen Staat an • Dafür hat sich das Parlament am Abend ausgesprochen - die Opposition boykottierte die Abstimmung. Slowenien folgt damit als weiteres europäisches Land Spanien, Irland und Norwegen - auch sie hatten vergangene Woche offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat anerkannt.

Wie viel Schutz braucht der Wolf? Der Bundestag debattiert • Der Bundestag diskutiert heute über einen Vorschlag der CDU/CSU. Der Wolf soll in der Liste der gefährdeten Arten herabgestuft werden - von "stark gefährdet" auf nur noch "gefährdet". Dadurch könnten Wölfe dann auch gejagt werden, wenn ihre Anzahl in einer Gegend zu groß wird. Bisher können nur "Problemwölfe", die Weidetiere von Bauern reißen, abgeschossen werden. Allein in NRW gibt es mehrere ausgewiesene Wolfsgebiete - und auch hier droht den Tieren immer wieder der Abschuss.

Bundesregierung will günstigen Wohnraum fördern • Wer dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt, soll steuerlich begünstigt und gefördert werden. Bundesbauministerin Geywitz sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", Soziale Unternehmen, Vereine und gemeinnützige Stiftungen könnten damit künftig vergünstigten Wohnraum bereitstellen und dabei von umfassenden Steuererleichterungen profitieren. Den Berichten zufolge ist das Instrument Teil des Jahressteuergesetzes, das heute vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll. In NRW leben laut einer Studie etwa 1,4 Millionen Haushalte in zu kleinen oder zu teuren Mietwohnungen.