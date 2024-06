Hochwasserschutz: So ist der Zustand der Deiche in NRW

Daran hat sich nichts geändert: "Die großräumigen Winter-Hochwasser in NRW und jetzt die schweren Hochwasser in Saarland, Bayern und Baden-Württemberg zeigen, dass wir unser Land gegenüber solchen Naturgewalten stärken müssen" , sagte Krischer am Dienstag dem WDR . "Die Hochwasserlagen zeigen, wie wichtig es ist, den Hochwasserschutz insgesamt zu stärken."

Wie viele Deiche müssen saniert werden?

An NRW -Flüssen gibt es auf einer Länge von rund 530 Kilometern Deiche. Bei mindestens der Hälfte bestehe Handlungsbedarf, räumt das zuständige Umweltministerium im vergangenen Dezember ein. Es werde geprüft, was genau wie saniert oder neu gebaut werden müsse.

Seit 2014 gibt es einen Fahrplan, in dem aktuell 44 Deich-Sanierungsprojekte am Rhein enthalten sind. Die Pläne für 16 dieser Maßnahmen sind nach Angaben des Umweltministeriums bereits genehmigt, vier davon werden derzeit umgesetzt. Bei insgesamt 20 Maßnahmen zieht sich die Planungsphase weiter in die Länge. Diese Deichsanierungen sollten ursprünglich bis 2025 erledigt sein.