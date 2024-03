Im Schnellverfahren zum Wolf-Abschuss

Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für den Abschuss soll nach Auskunft des Umweltministeriums in Hannover bereits am Dienstag in Kraft treten. "Um die Akzeptanz für den Wolf zu erhalten, müssen wir im Einzelfall, wo Wölfe wiederholt Probleme machen, zum Schutz der Weidetiere handeln und zwar schnell" , so Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne). Laut dem Ministerium in Hannover ist Niedersachsen das erste Bundesland, das eine Entnahme nach dem neuen Schnellabschussverfahren umsetzt.