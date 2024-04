Wohnungsbau in NRW: So dramatisch ist die Lage

Wie viele Wohnungen braucht NRW ?

Im September 2020 hat die Landesregierung ein Wohnungsmarktgutachten veröffentlicht. Das Ergebnis damals war, dass bis 2025 im Schnitt gut 51.000 neue Wohnungen benötigt würden, bis 2040 werde der Bedarf abflachen auf 46.000 neue Wohneinheiten.

Dem gegenüber stehen im Jahr 2023 knapp 44.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen. Es fehlen also rund 7.000 Baugenehmigungen, um auf die benötigte Anzahl zu kommen.

Dazu kommt ein immer weiter wachsender Bauüberhang in NRW . Das sind Bauvorhaben, die zwar genehmigt worden sind, aber bisher nicht fertiggestellt wurden. Die NRW Bank spricht in ihrem Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2023 von knapp 140.000 Bauüberhängen bei Wohnungen. Seit 2012 wurden nahezu in jedem Jahr mehr Bauvorhaben genehmigt, als am Ende fertiggestellt worden sind.

Landesregierung fördert Sozialwohnungen

Im Jahr 2024 stellt die Landesregierung Mittel für die öffentliche Wohnraumförderung von 1,7 Milliarden Euro bereit. Bis 2027 sollen es insgesamt neun Milliarden Euro sein. Mit dem Geld sollen Wohnungen gefördert werden, die später zu bezahlbaren Konditionen zur Verfügung stehen sollen. Außerdem werden Klimaschutzmaßnahmen von bestehenden Wohnungen und Eigenheimen gefördert.

Im Februar hat Ina Scharrenbach, NRW -Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, die Ergebnisse aus dem Jahr 2023 präsentiert: " Der Mietwohnungsneubau legt mit 68 Prozent auf 6.726 Wohnungen zu, bei den Eigentumsmaßnahmen haben wir sogar eine Zunahme von über 162 Prozent auf 1.557 Einheiten. "

In NRW lebt etwa ein Fünftel aller Menschen in Deutschland. Mit rund 430.000 Sozialwohnungen gibt es immerhin auch gut 40 Prozent aller preisgebundenen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen.

Quellen: