Mieten in NRW: Wo Wohnungen noch günstig sind

Gute Wohnung zu günstigem Preis

Mieterin Anabel Storasta in ihrer Küche in Gelsenkirchen-Ückendorf

Dann stieß Starosta auf die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen. Das städtische Unternehmen kauft Schrottimmobilien auf und lässt sie abreißen - oder sanieren, um sie dann günstig zu vermieten. Das soll Quartieren wie dem Stadtteil Ückendorf neuen Schwung verleihen. "Die hatten sofort ein top Angebot für mich" , erzählt Storasta dem WDR.

"Ich hatte die Wahl zwischen sechs Wohnungen." Mieterin Anabel Storasta

Für viele Wohnungssuchende in NRW bleibt das ein Traum. Oft gehen sie erst gar nicht auf Suche - und leben weiterhin in zu kleinen oder zu teuren Mietwohnungen. Ausgeprägt ist das sogar in Recklinghausen, Bochum oder Mülheim an der Ruhr, wo viele Mieterinnen und Mieter nicht üppig verdienen.

In NRW leben etwa 1,4 Millionen Haushalte in zu kleinen oder zu teuren Mietwohnungen, so eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2021. Das ist mehr als die Hälfte (53,48 Prozent) aller Miet-Haushalte in den NRW-Großstädten.