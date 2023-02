von Giselle Ucar, Redakteurin im WDR Newsroom

Als am Montagmorgen um 4:30 Uhr mein Wecker klingelt, konnte ich noch nicht ahnen, was für eine furchtbare Woche mich erwarten würde. Beim ersten Blick aufs Handy registriere ich schon zahlreiche Pushnachrichten von News-Apps: "EIL - Starkes Erdbeben im Südosten der Türkei." Südosten? Das ist doch bei uns, denke ich direkt und klicke auf eine der Benachrichtigungen. "Erdbeben nahe Gaziantep" - puuh ok, also doch nicht ganz bei uns, sondern etwas weiter weg.

Der Kern meiner Familie lebt zwar in Deutschland, der Rest aber größtenteils in Antakya und Umgebung - ca. 200 km vom Erdbebenzentrum entfernt. Ich lege das Handy wieder aus der Hand und mache mich auf zum Frühdienst in die Redaktion.

Erdbeben der Stärke 7,8

Erst im Laufe des Morgens begreife ich das Ausmaß des Erdbebens. Und erste Nachrichten im Familienchat trudeln ein. " Opas Haus ist wohl platt ", schreibt mein Papa - und ist dabei sehr traurig. Opa lebt seit einigen Jahren nicht mehr und im besagten Haus in Kuzeytepe (etwas nördlich von Antakya) haben wir alle so viel mit ihm erlebt und erinnern uns gerne daran zurück.

Opas Haus - dem Erdboden gleich

" Wo ist Oma gerade? ", frage ich besorgt. Ich hatte länger nicht mehr mit meiner Oma gesprochen, die viele Monate im Jahr in der Türkei verbringt. " Hier ", lautet die Antwort und ich bin erstmal beruhigt, dass sie in Deutschland ist.