Jetzt wegziehen aus Istanbul? - So wahrscheinlich sind weitere Erdbeben in der Türkei

Geoforschungszentrum: "Ein großes Erdbeben überfällig"

Auch das Deutsche Geoforschungszentrum ( GFZ ) am Helmholtz-Zentrum Potsdam geht in einer Pressemitteilung vom Dienstag von einer Erdbebengefahr rund um Istanbul aus: "Hier ist ein großes Erdbeben überfällig, was man aus der Abfolge vorheriger Ereignisse schließen kann." Die Region sei Teil einer großen tektonischen Plattengrenze, die dafür bekannt sei, dass sie zerstörerische Erdbeben hervorrufe, die viele Opfer fordern könnten.