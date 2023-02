Visa-Erleichterungen und Abschiebe-Stopp: Wie NRW Erdbebenopfern helfen will

Seine Mutter musste mitansehen, wie Leichen aus den Schuttbergen geborgen wurden. Am liebsten würde Erdal seine Mutter aus dem Katastrophengebiet zu sich nach Essen holen. Doch dafür müsste er für sie zuerst ein Visum beantragen - und das kann dauern. Nach Angaben der Deutschen Vertretungen in der Türkei liegt die Bearbeitungszeit normalerweise bei bis zu drei Monaten.

NRW-Landtagsvizepräsidentin für Visa-Erleichterungen

Doch die Zeiten sind gerade nicht normal, den Menschen muss schnell geholfen werden. Deshalb hat sich NRW-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz für Visa-Erleichterungen für betroffene Menschen in der Katastrophen-Region ausgesprochen.