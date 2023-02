Ausmaß: So groß ist das Erdbeben-Gebiet im Vergleich zu Deutschland

Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie groß das Gebiet ist, das in der Türkei und in Syrien vom Erdbeben betroffen ist, hilft ein visueller Vergleich. Hätte es bei uns so stark gebebt wie in der Türkei, wären der weite Bereich von Köln bis Sachsen-Anhalt schwer beschädigt oder komplett zerstört. In der oben sichtbaren Karte rot und orange dargestellt.

In den ockerfarbenen und gelblichen Gebieten wären die Schäden etwas geringer, aber selbst in Hamburg und München wären die Erdstöße noch zu spüren gewesen. Dieses Beben hätte fast ganz Deutschland erschüttert.