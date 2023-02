Suche nach Verschütteten im Erdbebengebiet: Wettkampf gegen die Zeit

Daneben gibt es zahlreiche weitere Faktoren, die die Rettung erschweren:

Die Region wird immer wieder von kleineren Nachbeben erschüttert, die auch für die Helfer eine Gefahr darstellen.

Internetverbindung und Mobilfunknetze sind gestört, was die Kommunikation unter den Einsatzkräften erschwert.

In vielen Regionen mangelt es an sogenanntem "schweren Gerät". Darunter Kräne, spezielle Betonsägen, Bohrer aber auch Stützen, um einsturzgefährdete Gebäudeteile abzusichern. Die Ausrüstung kommt teils noch immer nicht dort an, wo sie benötigt wird, da viele Straßen gesperrt und Flughäfen geschlossen sind. Wegen fehlender technischer Ausrüstung wurden einige Suchen bereits abgebrochen.

In Syrien ist die Lage noch unübersichtlicher als in der Türkei. Nicht alle Grenzübergänge sind offen und die politische Situation verhindert, dass ausreichend Hilfe ins Land kommt.

Daneben sei es im türkischen Kırıkhan zu Auseinandersetzungen mit den Rettungskräften gekommen. Teils seien die Menschen dort so verzweifelt, dass sie mit Waffengewalt versuchten, Retter dazu zu bewegen, in einem bestimmten Haus nach vermissten Personen zu suchen, berichtete WDR -Reporter Eberl.

Mehr als 16.000 Einsatzkräfte vor Ort

An anderen Orten im Katastrophengebiet warten Zehntausende weiterhin gänzlich auf professionelle Hilfe. Dabei seien, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums unter Berufung auf den türkischen Katastrophenschutz AFAD am Mittwoch mitteilte, inzwischen mehr als 16.000 Einsatzkräfte und etwa 60.000 Helfer in der Türkei im Einsatz. Aus Deutschland ist neben ISAR unter anderem auch das technische Hilfswerk mit einem etwa 50-köpfigen Team und mehreren Spürhunden im Einsatz.

Letztere spielen eine enorm wichtige Rolle bei der Suche nach Überlebenden. " Zunächst werden die Rettungshunde eingesetzt, weil die einfach am schnellsten ein Ergebnis liefern ", sagte ISAR-Experte Michael Lesmeister. Dieses Ergebnis werde dann von einem technischen Ortungsgerät und von einer Kamera verifiziert, um genauer eingrenzen zu können, wo sich die verschüttete Person befindet.

Weiterhin erfolgreiche Rettungen