Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet: Katastrophe mit Ansage?

Eine besondere Gefahr für die verschütteten Menschen ist auch das Wetter: Die Temperaturen in den betroffenen Gebieten liegen zurzeit oft im Minusbereich. An manchen Orten schneite es stark. Im Staatssender TRT war zu sehen, wie Menschen bei dichtem Schnee in der Stadt Iskenderun aus Trümmern befreit wurden.

Läuft die internationale Hilfe an?