Erdbeben: Darum wird die Kritik an Erdogan vor der Wahl lauter

Ein Großteil der klassischen Medien steht in der Türkei unter Kontrolle der Regierung. Soziale Medien sind in der Türkei ein wichtiger Kanal zur alternativen Informationsgewinnung, einige Beiträge sind aber schwer zu verifizieren. Am Mittwoch war Twitter in der Türkei zwischenzeitlich gesperrt. Oppositionelle warfen der Regierung vor, damit auch Kritik am Krisenmanagement unterdrücken zu wollen.

Der Präsident hat die Kritik zurückgewiesen. Am Freitag erklärte er bei einem Besuch im Katastrophengebiet, dass die Hilfe nicht so schnell geleistet werde, wie die Regierung dies gerne wolle. Zudem sagte er, dass einige Menschen Märkte ausraubten und Geschäfte angriffen. Der verhängte Ausnahmezustand werde es dem Staat ermöglichen, die nötigen Strafen zu verhängen.

Die Menschen in den Erdbebengebieten sollten ihrem Staat vertrauen, sagte Erdogan, und " Lügen und Provokationen " in den sozialen Medien keine Beachtung schenken.

Türkeiforscher kritisiert zudem schlechten Stil

Zu den harten Vorwürfen gegen Erdogan komme noch schlechter Stil hinzu, sagte Türkeiforscher Seufert am Freitag. Nach der Katastrophe habe der Präsident zum Beispiel zunächst nur bei den Bürgermeistern angerufen und sich nach der Lage erkundigt, die auch seiner Partei angehörten. Bei Hilfslieferungen lasse die Regierung die Schilder entfernen, an denen man die Herkunft der Hilfe sehen könne und bringe stattdessen Schilder der türkischen Rettungsorganisationen an.