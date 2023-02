Hilfe aus NRW für Erdbeben-Opfer läuft an - Community unter Schock

Das Bündnis Aktion Deutschland Hilft in Bonn stellt nach eigenen Angaben sogar eine Million Euro für Soforthilfe zur Verfügung. Hilfsorganisationen aus dem Bündnis seien bereits vor Ort im Einsatz und weitere Nothilfeteams auf dem Weg. Die betroffenen Menschen benötigten besonders medizinische Hilfe, Zelte, Decken und Grundnahrungsmittel.

Verzweifelte türkische und syrische Community

Derweil steht die in Deutschland lebende türkische Community unter Schock. Cosmo-Reporter Jan-Hendrik Raffler sprach mit Menschen, die in NRW leben, aber Freunde oder Verwandte in den betroffenen Gebieten haben . "Viele versuchen irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber das Netz in der Erdbebenregion ist teilweise ausgefallen. Da bleibt dann nur das Bangen um die Familienmitglieder", so der Reporter.

Mustafa Schat aus Münster erzählt dem WDR, dass das Haus seiner Familie in Antakya zusammengebrochen sei. "Die Schwiegereltern von meinem Neffen sind wahrscheinlich unter den Trümmern. Wir wissen nicht, ob sie überlebt haben."

Menschen sitzen in Autos, weil ihre Wohnungen einsturzgefährdet sind

Trümmer nach dem schweren Erdbeben in der türkischen Stadt Kahramanmaras.

Auch WDR-Mitarbeiter Tolga Sert hat Familie im Südosten der Türkei. Per Telefon konnte er sie nicht erreichen. Mittlerweile weiß er aber, dass sein Onkel und dessen Familie am Leben sind. "Mein letzter Stand ist, dass sie im Auto sitzen, weil ihre Wohnung einsturzgefährdet ist. Wir können nur schreiben. Anrufe gehen nicht durch."

WDR-Reporter Raffler sprach auch mit der syrischen Community in NRW. Sein Kontakt Borhan Akid berichtet von der Angst, dass die Opfer in Syrien vergessen werden. In Syrien fehlten Anlaufstellen für Hilfsorganisationen, wo sie Ausrüstung hinschicken könnten, um Menschen aus den Trümmern zu befreien.