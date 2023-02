16.000 Tote: Opferzahl in Erdbebengebieten steigt rasant

Internationale Hilfe läuft an

Langsam trifft mehr internationale Hilfe im Erdbebengebiet ein - zumindest in der Türkei: Die Bundeswehr will am Donnerstag rund 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet fliegen. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte, die Ware werde mit drei Transportflugzeugen in das Gebiet geschickt. Der Abflug war für den Vormittag geplant. Zuvor waren bereits Teams verschiedener Hilfsorganisationen in die Türkei geflogen.