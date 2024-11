Prozess gegen mutmaßlichen Tierquäler • Der Chef eines ehemaligen Schlachtbetriebes aus Werne steht ab heute vor dem Amtsgericht in Lünen. Es geht um Misshandlung, Tierquälerei, Vernachlässigung, Verhungern- und Verdursten-Lassen von Tieren. Dem Firmenchef werden allein zehn Fälle zur Last gelegt. Er will nicht gewusst haben, dass seine Mitarbeiter Tiere quälten und misshandelten.

Brisantes Auswärtsspiel für den BVB • Borussia Dortmund spielt heute Abend in der Champions League bei Dinamo Zagreb. Für die Fans ist es keine ungefährliche Reise nach Kroatien. Der Verein appelliert, sich in der Stadt und im Stadion zurückhaltend und deeskalierend zu verhalten, um Konflikte zu vermeiden. Zudem solle man außerhalb des Stadions besser auf das Tragen von Schals und Trikots verzichten. Die Uefa hat die Partie als Risikospiel eingestuft.

Neue EU-Kommission wird gewählt • Das Europaparlament wählt heute eine neue EU -Kommission. Die ist unter anderem dafür da, Gesetze in der EU vorzuschlagen, den Haushalt zu verwalten und eine Gesamtstrategie für die EU zu entwickeln. Chefin, das steht schon fest, ist und bleibt Ursula von der Leyen ( CDU ). Dazu wählt das Parlament je einen Vertreter oder eine Vertreterin aus den anderen 26 anderen Mitgliedsstaaten.

EU-Parlament diskutiert Rauchverbot • Sollte Rauchen an Bahnhöfen, in Biergärten oder Freibädern verboten sein? In der EU sorgt dieses Thema derzeit für hitzige Diskussionen und Streit. Heute wollen sich die Abgeordneten des Europaparlaments mit der Frage beschäftigen und morgen eine Erklärung verabschieden.

DAS WETTER IN NRW

Schön ist anders • Der Blick nach oben verheißt nichts Dolles. Es lockert selten auf, nur in Westfalen schaut am Morgen die Sonne mal rum. Ansonsten gibt es viele Wolken und vom Rheinland her breitet sich rasch Regen übers Land aus. Dazu kann es stürmisch werden. In Nettersheim bis 9, in Steinfurt bis 10 und in Moers bis 11 Grad.