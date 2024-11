Deutsche Wirtschaft: "Da ist etwas in Schieflage geraten"

Dr. Thomas Obst vom Institut der deutschen Wirtschaft

Aber klar ist auch: Die Wirtschaft in NRW steckt in einer kritischen Lage. Und nach wie vor ist es das produzierende Gewerbe, das besonders betroffen ist. Das geht auch aus dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK NRW hervor. "Wir sehen, dass bei der energieintensiven Produktion Vieles verloren geht ", sagt Thomas Obst vom Institut der Deutschen Wirtschaft ( IW ) im Gespräch mit dem WDR . Deutschland leide in großem Maße unter dem Energiepreisschock nach dem Beginn des Ukrainekriegs. "Die Erzeugerpreise im verarbeitenden Gewerbe liegen 40 Prozent über Vorkrisenniveau." Und dabei seien die Energiepreise ein treibender Faktor, aber auch die hohen Tarifabschlüsse.