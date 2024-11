Große Aufregung um Personallockerung in Kitas

Hana Müller-Wiedensee war fassungslos, als sie in der Presse von den Plänen der NRW -Familienministerin las, den Personalschlüssel in Kitas vorübergehend zu lockern. Gemeinsam mit anderen Kölner Eltern startete die Mutter dreier Kinder eine Onlinepetition. Der Titel „Wir lassen nicht zu, dass die Kitas in NRW zu Aufbewahrungsstätten werden!“ Sie sei „so wütend“ gewesen.

In wenigen Tagen mehr als 60.000 Unterschriften

Und damit steht sie nicht allein. Zehntausende haben die Petition bereits unterschrieben. Damit habe sie nicht gerechnet, so Hana Müller-Wiedensee. Sie versteht das als klares Zeichen an die Landesregierung in Düsseldorf. Kitas dürften nicht um jeden Preis auf sein, so die junge Mutter.

Familienministerin Paul verteidigt sich

Andererseits gibt es aber auch Tausende Eltern, die aktuell ständig auf kurzfristige Schließungen ihrer Kita reagieren müssen. Für manche bedeutet das zum Beispiel, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Deshalb versucht NRW -Familienministerin Josefine Paul ( B‘90 /Grüne) mehr „Stabilität und Verlässlichkeit“ ins System zu bringen, wie sie im WDR -Interview erklärt.

In Sachen Personalbesetzung stellt sie dabei auch klar: „Es müssen immer zwei Kräfte in einer Gruppe sein“ . In der Regel sind in einer Kita-Gruppe ca. 20 Kinder, eine ausgebildete Erzieherin und eine weitere Kraft. Nur könnten das in Ausnahmefällen eben auch zwei so genannte Ergänzungskräfte sein, wenn die ausgebildete Erzieherin kurzfristig etwa krankheitsbedingt fehle, so Paul weiter.