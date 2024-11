Solarzellen: Ausbau in NRW auf Rekord-Kurs

Diese besonders großen Solarparks können zum Beispiel am Rand von Autobahnen, auf Feldern oder Brachen entstehen. In diesem Jahr liegt ihr Anteil am Gesamt-Solar-Ausbau in NRW bei gerade sieben Prozent. Die Landesregierung will diesen Wert bis 2030 auf 50 Prozent steigern.

Unsere Quellen:

Pressemitteilung LEE

Pressemitteilung Energieministerium

Eigene Recherche

