Reul gegen Böllerverbot: Nicht zu kontrollieren

Sein "Nein" zum Böllerverbot hat zum einen ganz praktische Gründe, schließlich müsse man dieses auch kontrollieren. " Dann müssen sie an jeder Ecke einen Polizisten stehen haben, der dafür sorgt, dass keiner einen Böller wirft. Das schaffen wir ja nicht mal im Fußballstadion ", so Reul.

Zwei verschiedene Tätergruppen

Zum anderen glaubt er aber auch, dass das Problem selbst mit einem Verbot nicht vollständig gelöst werden könne. " Es wird immer Menschen geben, die sich nicht benehmen können ", sagte der Innenminister. Dabei unterscheidet Reul zwei verschiedene Gruppen: " Das eine sind junge Leute, die Böller oder Raketen verantwortungslos einsetzen und einfach nicht darüber nachdenken, was passiert. Das zweite sind Menschen, die sie einsetzen als Waffe. " Und die würden zur Not auch selbst Böller bauen.

Statt auf Verbote setzt Reul auf folgende Lösungsansätze:



Die Verbotszonen müssten noch besser kontrolliert werden.

Mehr Aufklärung

Harte Strafen

Polizei beklagt "Scheindebatten"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte ein Böllerverbot am Freitag "den richtigen Weg". Er sprach sich für eindeutige Regelungen beim Umgang mit Feuerwerk und Böllern aus. "Man muss klare Regeln haben, was für Pyrotechnik eingesetzt werden kann, und gegen all diejenigen hart vorgehen, die die Gesetze nicht einhalten" .