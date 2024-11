Thyssenkrupp: Fördermillionen trotz Stellenabbaus?

Wie kam es zur Rekord-Beihilfe für Thyssenkrupp?

Im Juli 2023 hatte die EU-Kommission die staatliche Beihilfen für die "Dekarbonisierung der Stahlproduktion und raschere Umstellung auf Wasserstoff" bei Thyssenkrupp Steel genehmigt: Mit einem " Direktzuschuss " von bis zu 550 Millionen Euro soll demnach der Bau einer Anlage gefördert werden, die einen bestehenden Hochofen ersetzen wird. Weitere 1,54 Milliarden Euro sollen in Form eines " an Bedingungen geknüpften Zahlungsmechanismus " bereit gestellt werden: In den ersten zehn Jahren, die die neue Anlage läuft, soll diese Summe nach Bedarf ausgezahlt werden und Thyssenkrupp helfen, die Mehrkosten zu decken, die erstmal bei der Beschaffung von erneuerbarem Wasserstoff anfallen.

Die neue Anlage soll planmäßig 2026 in Betrieb genommen werden und jährlich 2,3 Millionen Tonnen Roheisen produzieren - die gleiche Menge, die bisher konventionell im Hochofen hergestellt wird, allerdings mit geringerem CO2-Fußabdruck.

Eine weitere Bedingung der EU: Sollte das Projekt " sehr erfolgreich sein und zusätzliche Nettoeinnahmen generieren ", muss Thyssenkrupp die erhaltenen Beihilfen teilweise an Deutschland zurückzahlen.

Was passiert, wenn Thyssenkrupp die Anlage nicht baut?

Im Oktober hatte Thyssenkrupp angekündigt, die Direktreduktionsanlage möglicherweise nicht zu bauen. In einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses am 10. Oktober sagte Ministerin Neubaur: Man gehe im Ministerium " weiterhin davon aus, dass das Projekt in der bisher geplanten Form umgesetzt wird ". Die Landesregierung werde sich nicht " an Spekulationen beteiligen, was passiert, falls das Projekt nicht umgesetzt wird".

Für den Fall, dass die Direktreduktionsanlage nicht gebaut wird, gebe es im Förderbescheid Bedingungen, erklärte Neubaur jedoch auch: " Es ist sichergestellt, dass auch im Insolvenzfall die Rückforderung für diese Projektsumme möglich sein wird, dass auch der Mutterkonzern bei der Rückzahlung einspringen muss und dass die Rückzahlung die Projektförderung plus Verzinsung umfasst."