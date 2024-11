Acht Pflichtspiele zu Hause, achtmal hieß der Sieger Borussia Dortmund. Auf fremdem Platz holte der BVB dagegen erst vier mickrige Punkte. Dass der einzige Erfolg in der Fremde (die erste Pokalrunde mal ausgenommen) in der Champions League gelang, scheint dabei kein Zufall zu sein. Denn die Dortmunder fühlen sich in dem Wettbewerb bislang pudelwohl.

Neun Punkte aus vier Spielen bedeuten Platz sieben in der Tabelle - keine deutsche Mannschaft steht aktuell international besser da. Ein weiterer Sieg am Mittwochabend (21 Uhr) bei Dinamo Zagreb wäre ein großer Schritt in Richtung direkte Qualifikation für die K.o.-Phase. Allerdings gibt es neben der Auswärtsschwäche noch ein paar andere Dinge, die den BVB-Verantwortlichen vor dem Duell mit den Kroaten Sorgen bereiten.