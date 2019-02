Erster Linienflug (am 08.02.1919)

WDR 2 Stichtag | 08.02.2019 | 04:16 Min.

Heute ist das Fliegen zur Routine geworden. Beim ersten internationalen Linienflug war das anders. Vor genau 100 Jahren hob in Paris der erste Flieger mit Passagieren an Bord ab. Und kam sogar an, in London nämlich. Da brauchte man noch Mut - oder man trank ihn sich an. Autor: Martin Herzog.

