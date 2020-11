Erste Bundeswehrsoldaten verpflichtet (am 12.11.1955)

Verteidigungsminister Theo Blank sprach ein paar mahnende Worte. Rund 100 Männer, zumeist in dunklen Anzügen standen eher verloren in der Großgarage einer Bonner Kaserne. Dabei waren sie die ersten Soldaten der damals noch jungen Bundesrepublik, die am 12. November 1955 ihre Ernennungsurkunde erhielten.

