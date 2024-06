Vorfreude auf die EM steigt

WDR 2 Das Thema. . 03:06 Min. . Verfügbar bis 05.06.2026. WDR 2.

Noch eine gute Woche, dann startet die EM. Während sich die Nationalelf auf das erste Spiel am Freitag (14.06.2024) gegen Schottland vorbereitet, holen die Fans so langsam Fähnchen, Shirts und Vuvuzelas in schwarz-rot-gold aus dem Keller. Die Vorfreude auf die große Fußballparty steigt - auch an den vier Spielorten im Westen.

