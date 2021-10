Terry Reintke über Menschenrechte und die Liebe zu Europa

WDR 2 Böttinger. Wohnung 17. . 37:59 Min. . Verfügbar bis 27.10.2022. WDR 2. Von WDR 2.

Triggerwarnung: Sexualisierte Gewalt gegen Frauen; Schilderung eines sexuellen Übergriffs auf eine Frau / Sie ist die Aktivistin, die mutig und klug genug war, um in die Politik zu gehen! Terry Reintke ist seit 2014 als Abgeordnete der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament. Ihre Themen: Europa, Frauen, LGBTI, Sozialpolitik, Menschenrechte. "Wenn ich mir eine breite, europäische Debatte anschaue, dann sind wir weit davon entfernt, dass LGBTIQ-Rechte ein entpolitisiertes Thema ist. Es ist hochpolitisch und es gilt zu kämpfen." Terry gilt als lebendige Regenbogenflagge in Brüssel, kämpft in Debatten, radelt in der Freizeit und liebt Frankreichs Senatorin Melanie Vogel. Am Europatag geboren und im Ruhrpott aufgewachsen – wie hätte ihr Weg anders sein können? Heute pendelt Terry zwischen Brüssel, Straßburg und Duisburg – aber für das Gespräch mit Bettina macht sie gern einen Abstecher nach Köln!

