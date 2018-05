Audio: Veronica Ferres: "Ein Warnschrei für die ganze Nation"

WDR 2 | 29.05.2018 | Länge: 03:38 Min.

25 Jahre ist der Brandanschlag in Solingen her. Die Schauspielerin Veronica Ferres erinnerte sich auf WDR 2 an die Gewalttat in ihrer Heimatstadt: "Ich war als deutsche Exportware aus Solingen mit dem Anschlag gegen die Familie Genc wirklich am Nacken gepackt und stand auch in einer ganz besonderen Verantwortung dazu." | audio