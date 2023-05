Gedenken an Opfer des Brandanschlags von Solingen

Fraktionen beklagen rassistische Gewalt

In einem gemeinsamen Antrag forderten die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP , den Ermittlungsdruck gegen rechtsextremistische Straftaten hoch zu halten. Die rechtsextreme Gewalt in den 1990er Jahren habe ihren Ausdruck auch in weiteren Brandanschlägen und Ausschreitungen in Hoyerswerda, Hünxe, Rostock-Lichtenhagen und Mölln gefunden.

Diese Anschläge ebenso wie die Verbrechen des rechtsterroristischen NSU und die Anschläge von München, Kassel, Halle und Hanau in den vergangenen Jahren " machen deutlich, dass rechtsextremistische, rassistische und antisemitische Gewalt bittere Realität in Deutschland sind ", heißt es in dem Antrag.

Die Erinnerung an Solingen sei eine wichtige Mahnung, Rechtsextremismus und Rassismus einzudämmen und demokratische Haltungen in der Gesellschaft fortwährend zu stärken.

Mevlüde-Genç-Medaille wird verliehen

Am Nachmittag wird Ministerpräsident Wüst auch die Mevlüde-Genç-Medaille überreichen. Sie wird jährlich rund um den Jahrestag des Brandanschlags verliehen und soll die vorbildliche Haltung von Mevlüde Genç in Erinnerung halten, die 1993 unter anderem zwei Töchter verloren hatte.

Danach setzte sie sich für Toleranz und Versöhnung ein und wurde zu einer in Deutschland, aber auch international anerkannten Stimme für ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen. Im Oktober 2022 ist Mevlüde Genç gestorben.

In diesem Jahr geht die Medaille an das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in NRW aus Düsseldorf.