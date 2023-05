Vorbereitungen auf das Gedenkwochenende in Solingen

Platz wird nach Mevlüde Genç benannt

Mevlüde Genç setzt sich bis zu ihrem Tod für Verständigung und Versöhnung ein.

Fünf türkische Frauen und Mädchen waren damals gestorben. " Auch nach so vielen Jahren ist der Schmerz und die Trauer immer noch spürbar ", sagt Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Deswegen gibt es in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen und Projekte.

Am Pfingstsonntag etwa wird ein Platz in der Solinger Innenstadt umbenannt in Mevlüde Genç-Platz. Mevlüde Genç, die Töchter und Enkelkinder verlor, hatte zeitlebens zu Versöhnung aufgerufen und an ein friedliches Zusammenleben appelliert.

Am Ort des Brandanschlags, an der Unteren Wernerstraße, wachsen fünf Kastanienbäume, wo einst das Haus stand. Nach einem Mahngang vom Mevlüde Genç-Platz hierhin – ebenfalls am Sonntagabend – werden Stelen mit Portraits der Verstorbenen eingeweiht. Gebaut haben sie Jugendliche der Solinger Jugendhilfe-Werkstatt, die sich seit Jahrzehnten für mahnendes Gedenken einsetzt.