30 Jahre nach Brandanschlag: "Der Hass ist nicht weg"

Baseballschläger neben dem Bett

Bassam Ghazi, Regisseur

Bassam Ghazi hat ein Theaterstück zum Brandanschlag gemacht: " Solingen 1993 ". Das Stück spielt auf den Straßen von Solingen. " Wir haben das damals unter dem Deckel gehalten und viel zu wenig darüber gesprochen ". Das will er jetzt ändern. Er war damals 18 Jahre alt, hatte in Norddeutschland gelebt. Nach dem Brandanschlag hatte er sich zwei Eimer Wasser neben das Bett gestellt. Und einen Baseballschläger. " Ich musste irgendwas tun ." Serap Güler war 1993 13 Jahre alt. Sie war in einer Bergarbeitersiedlung aufgewachsen, wo viele türkische Familien wohnten. " Ich war froh, als ich gesehen habe, dass in unserem Haus nicht nur türkische Familien gelebt haben. Mit sowas hat man sich als Kind beschäftigt. "

Der Hass ist nicht weg! Musa Kavalli, Intergrationsrat Solingen

Die Community ist enger zusammengerückt

Musa Kavalli, Integrationsrat Solingen