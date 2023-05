Live: Gedenken in Solingen zu 30 Jahre Brandanschlag

Es sei nicht nur ein Gedenken an die Opfer das Anschlags, sondern auch eine Erinnerung und Ehrung an Mevlüde Genç und ihre Verdienste für die Versöhnung in Solingen. Kurzbach danke auch den vielen Solingerinnen und Solingern, die sich seit 30 Jahren für ein buntes und tolerantes Solingen einsetzen.

Demonstrationen zum Jahrestag

Niemals vergessen! Fordert das Bündnis Solingen 93.

Mehrere Demonstrationen sind für den heutigen Jahrestag angemeldet. Bei der Größten unter dem Motto "Bündnis Solingen 93 - Unutturmayacağiz! Niemals vergessen!" in der Solinger Innenstadt nahmen am Mittag rund 300 Personen teil.

Ausstellung "Solingen 93" eröffnet

Im Solinger Zentrum für verfolgte Künste wurde heute außerdem die neue Ausstellung " Den Opfern ein Gesicht, den Betroffenen eine Stimme geben " eröffnet. Dabei waren neben der Familie Genç auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sowie Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

Die Schau zeigt sind unter anderem viele Dokumente der Zeitgeschichte. Gibt aber auch den Besuchern die Möglichkeit ihre Erinnerungen und Gedanken in einem kleinen Filmstudio festzuhalten.