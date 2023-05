Eine Woche vor Gedenken: Familie Genç blickt auf 30. Jahrestag von Brandanschlag

Es ist ein sonniger Tag knapp anderthalb Wochen vor der Gedenkveranstaltung, an dem sich Familie Genç den Fragen der Öffentlichkeit stellen will. In einem Konferenzraum im Solinger Rathaus ist alles vorbereitet, als Kamil, Hatice und Can Genç den Raum betreten. Man merkt ihnen die Anspannung an, schließlich suchen sie zum ersten Mal die große Öffentlichkeit.