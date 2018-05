Die fünf Türkinnen sind nicht die ersten Opfer. Die Stimmung gegen Ausländer ist schon länger aufgeheizt. " Die Situation war geprägt von Ausländerfeindlichkeit, es gab Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Angriffe auf Menschen, es gab ein Erstarken rechtsextremistischer Parteien und die Flüchtlingszahlen waren sehr hoch" , erklärt Claus Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat.

Hohe Flüchtlingszahlen, rassistische Ausschreitungen

Die Balkankrise, Kriege in Afrika und ein Chaos in Osteuropa ließen 1992 allein 400.000 Menschen nach Deutschland flüchten. Die Unterkünfte sind überfüllt. In den Medien und bei Politikern macht das Wort "Asylmissbrauch" die Runde.

Es kommt zu rassistischen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, in Mölln sterben im Herbst 1992 drei Türken bei einem Brandanschlag. Die Politik sucht nach Lösungen und verschärft das Asylrecht.