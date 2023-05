Video starten, abbrechen mit Escape Brandanschlag Solingen: Was geschah am 29. Mai 1993? Lokalzeit Bergisches Land. . 25:40 Min. . Verfügbar bis 17.05.2025. WDR. Von René Rabenschlag.

Fremdenfeindlicher Brandanschlag von Solingen jährt sich zum 30. Mal

Stand: 19.05.2023, 15:12 Uhr

Am 29. Mai 1993 wird am Haus der Solinger Familie Genç ein Feuer gelegt. Fünf Menschen sterben. Zur großen Gedenkveranstaltung am 30. Jahrestag wird in Solingen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.