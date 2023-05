30 Jahre Brandanschlag – Solingen benennt Platz nach Mevlüde Genç

Fünf türkische Frauen und Mädchen starben damals: Gürsün Ince, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç und Saime Genç. Trotz dieses schweren Verlusts hatte sich die Familienmutter Mevlüde Genç danach immer wieder für Versöhnung eingesetzt.

Nach ihrem Tod im vergangenen Jahr will die Stadt Solingen die Erinnerung an die Versöhnerin und an ihre Botschaften noch weiter in den städtischen Alltag rücken. Deswegen wird am Sonntag ein Platz unweit vom Solinger Rathaus nach ihr benannt. Bisher trug der Platz den Namen des Heimatdorfs der Familie Genç, Mercimek.

Neue Portraits zeigen Opfer

Hatice Genç (links), Kamil Genç und Can Genç (rechts).