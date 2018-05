WDR: Wie sieht das bei den "anlassbezogenen" Straftätern aus, die polizeilich von den organisierten Rechtsextremen unterschieden werden?

Häusler: Das rassistische Protestmilieu hat sich in letzter Zeit so verästelt, dass es noch nicht in Gänze im Fokus der Sicherheitsbehörden steht.

Es kommen unterschiedliche Strömungen zusammen: von rechten Hooligans über Neonazi-Kameradschaftsstrukturen bis hin zu neuen rassistischen Protestformationen, die unter dem Gewand scheinbar besorgter Bürger, Eltern oder Frauen aktiv sind.

WDR: Was geschieht da?

Häusler: Aktuell wird mit Aufmärschen versucht, an einem Klima der Angst vor Flüchtlingen anzuknüpfen und tatsächliche oder vermeintliche Gewalt von Flüchtlingen als Anlass zu nehmen, um eine neue rassistische Bewegung auf die Straße zu bringen.

Es ist eine Entwicklung im Gang, die nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Forschung zum Rechtsextremismus vor neue Herausforderungen stellt.