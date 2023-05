ZeitZeichen

David Ben Gurion verliest Unabhängigkeitserklärung

Nach der UN -Entscheidung über die Teilung Palästinas steht fest: Das britische Mandat soll spätestens am 1. August 1948 enden. Doch so lange will Großbritannien nicht warten. Am 14. Mai 1948 verlässt der letzte britische Hochkommissar für Palästina das Land. Noch am selben Tag verliest David Ben Gurion in Tel Aviv im jüdischen Volksrat die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel.