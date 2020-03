Tief zerstritten

Die Feindschaft zu Israel eint die Arabische Liga zunächst. Als aber 1979 Ägypten einen Separatfrieden mit Israel schließt, wird das Land für zehn Jahre aus der Liga ausgeschlossen. Unabhängig davon gibt es fast von Anfang an Rivalitäten. Nicht alle Mitgliedsländer haben beispielsweise Erdöl.