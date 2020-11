Oslo-Verträge geschlossen

Gemeinsam winken Rabin und Peres in die Menge. Die Kundgebung endet, Rabin steigt die Stufen der Rednertribüne hinab, geht zu seinem Wagen, umringt von Menschen - da fallen Schüsse. Der 73-Jährige stirbt noch am selben Abend. Der Attentäter ist ein rechtsextremer Jude. Für den Jura-Studenten aus einer orthodox-religiösen Familie ist Rabins Politik eine Provokation.