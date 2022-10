25 Grad im Oktober: Was bedeutet der warme Herbst für Pflanzen und Tiere?

Beim Blick auf die Temperaturen könnte man aktuell meinen, der Sommer kommt zurück. Am Freitag wird es mit bis zu 25 Grad sommerlich warm. Und so geht's auch am Wochenende weiter - wechselnd bewölkt mit Sonne und meist trocken bei 19 bis 24 Grad.

Mit solchen Werten ist dieser Oktober außergewöhlich warm, sagt Meteorologe Jürgen Vogt aus der WDR-Wetterredaktion. Die Werte liegen in der Nähe der alten Rekordtemperaturen. Ein paar warme Tage Ende Oktober sind an sich noch nicht schlimm und kommen immer wieder vor.

Überdurchschnittlich warmer Oktober

WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt

Einzelne Wärmewellen sind also kein direkter Beweis für den Klimawandel. Dramatisch seien aber die viel zu warmen Mitteltemperaturen: Diesen Oktober liegen die Werte 3 bis 3,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Eindeutig eine Folge des Klimawandels, erklärt Vogt.