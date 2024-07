Kleiner Deckel, großer Ärger: Neuer Plastik-Verschluss ab heute Pflicht

"Wer hat das erfunden? Wer???" , fragt Comedian Chris Tall in einer seiner Shows, schiebt sich die Öffnung einer Wasserflasche samit Deckel in den Mund und versetzt sein Publikum in schallendes Gelächter. Keine Frage: Nur selten erhitzen EU -Gesetze derart die Gemüter wie jenes, das ab heute in Deutschland verpflichtend ist: Die meisten Einweg- PET -Flaschen und Getränke-Kartons dürfen von nun an nur noch mit verbundenem Deckel verkauft werden.

Angebundener Plastik-Deckel längst auf dem Markt

Die Getränkeindustrie hatte bereits begonnen, den angebundenen Plastik-Deckel (auch bekannt auf Englisch als Tethered Cap) schrittweise in den letzten Jahren einzuführen. Und so hat so ziemlich jeder Mensch in Deutschland schon seine eigenen Erlebnisse damit gemacht und sich wohl Fragen wie diese gestellt:

Ist das ein Produktionsfehler oder soll das Ding da wirklich dranhängen? Wie kann ich aus der Cola-Flasche trinken, ohne dass mir der Deckel im Gesicht rumkratzt? Wie gieße ich die Milch ohne Kleckerei ins Glas? Und vor allem: Was soll das eigentlich?

Ziel: Weniger Plastik-Müll in der Umwelt

Am Strand gefundene Plastikdeckel

Klar beantworten lässt sich zumindest die letzte Frage. Der angebundene Deckel soll dafür sorgen, dass weniger Plastik-Deckel draußen herumliegen und in der Folge als Plastikmüll die Meere verschmutzen. Zurück geht die Idee auf Müllzählungen. Demnach gehören lose Verschlüsse zusammen mit Plastikflaschen zu den häufigsten Abfallprodukten, die an Stränden zu finden sind, informiert zum Beispiel die Umweltschutzgruppe Ocean Conservancy.

Aus diesem Grund nahm die Europäische Union die Tethered Caps in ihre Einwegplastik-Richtlinie auf. Diese hat auch bereits dazu geführt, dass es kein Einweg-Geschirr aus Plastik mehr zu kaufen gibt. Doch während sich viele Menschen damit arrangiert haben, dass sie beim Grillen zu Papptellern, Holzbesteck oder ihrem normalen Geschirr aus dem Schrank greifen müssen, sorgt der kleine Deckel für auffällig großen Ärger.